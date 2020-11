Ghali contro Tale e Quale show dopo l’imitazione di Sergio Muniz (Di domenica 22 novembre 2020) Il cantante Ghali ha criticato l’imitazione di Sergio Muniz al programa “Tale e Quale show”, infatti Muniz ha interpretato il rapper di “Cara Italia”, ma il trucco ha scatenato la polemica. Ghali, sui social si è scagliato contro il make up eccessivo: «L’Italia è ormai l’unico Paese a usare ancora il BlackFace, non facciamo una bella figura». «Bastava l’autotune e un bel look. Non c’è bisogno di fare il BlackFace per imitare me o altri artisti», ha scritto il cantante commentando l’esibizione. Il BlackFace è uno stile di makeup teatrale, diffuso nel XIX secolo, che consiste nel truccarsi in modo marcatamente non realistico per assumere le sembianze stilizzate e stereotipate di una persona nera. Nelle stories il ... Leggi su people24.myblog (Di domenica 22 novembre 2020) Il cantanteha criticatodial programa “”, infattiha interpretato il rapper di “Cara Italia”, ma il trucco ha scatenato la polemica., sui social si è scagliatoil make up eccessivo: «L’Italia è ormai l’unico Paese a usare ancora il BlackFace, non facciamo una bella figura». «Bastava l’autotune e un bel look. Non c’è bisogno di fare il BlackFace per imitare me o altri artisti», ha scritto il cantante commentando l’esibizione. Il BlackFace è uno stile di makeup teatrale, diffuso nel XIX secolo, che consiste nel truccarsi in modo marcatamente non realistico per assumere le sembianze stilizzate e stereotipate di una persona nera. Nelle stories il ...

