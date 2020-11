Ercolano, i carabinieri chiudono bar: era luogo di ritrovo di pregiudicati del posto (Di domenica 22 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano (Na) – I carabinieri della Tenenza Ercolano hanno sospeso la licenza nei confronti del ‘Bar Caffetteria Romanelli’ di Ercolano dando esecuzione al provvedimento emesso dal Questore di Napoli. Il bar è stato oggetto di controlli da parte dei carabinieri in quanto luogo di ritrovo di soggetti gravati da numerosi precedenti penali. L’attività commerciale resterà chiusa per 10 giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 22 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Idella Tenenzahanno sospeso la licenza nei confronti del ‘Bar Caffetteria Romanelli’ didando esecuzione al provvedimento emesso dal Questore di Napoli. Il bar è stato oggetto di controlli da parte deiin quantodidi soggetti gravati da numerosi precedenti penali. L’attività commerciale resterà chiusa per 10 giorni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

