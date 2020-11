Ecco perché Macron attacca i media anglosassoni (Di domenica 22 novembre 2020) Le Figaro all’inizio di questa settimana ha preso posizione sulla polemica tra media anglosassoni ed Emmanuel Macron accusando i primi, come fatto dall’Eliseo, di essere stati ambigui nel trattare gli attacchi terroristici subiti recentemente dalla Francia e la presa di posizione netta del presidente francese contro l’Islam radicale e il separatismo sociale. Philippe Gélie, editorialista del giornale conservatore francese e curatore della newsletter “Périscope”, attacca coloro che “fanno alla Francia un perenne processo alle intenzioni”. Due le questioni da cui parte Gélie. Primo, l’annuncio, fatto al Figaro dai ministri di Interno e Giustizia, della nuova legge contro il separatismo che il governo di Parigi sta preparando al voto; una legge che il quotidiano ha sposato pienamente nella sua struttura ideale di fondo. ... Leggi su formiche (Di domenica 22 novembre 2020) Le Figaro all’inizio di questa settimana ha preso posizione sulla polemica traed Emmanuelaccusando i primi, come fatto dall’Eliseo, di essere stati ambigui nel trattare gli attacchi terroristici subiti recentemente dalla Francia e la presa di posizione netta del presidente francese contro l’Islam radicale e il separatismo sociale. Philippe Gélie, editorialista del giornale conservatore francese e curatore della newsletter “Périscope”,coloro che “fanno alla Francia un perenne processo alle intenzioni”. Due le questioni da cui parte Gélie. Primo, l’annuncio, fatto al Figaro dai ministri di Interno e Giustizia, della nuova legge contro il separatismo che il governo di Parigi sta preparando al voto; una legge che il quotidiano ha sposato pienamente nella sua struttura ideale di fondo. ...

