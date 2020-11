DIRETTA MotoGP | GP Portimao LIVE | Morbidelli vuol confermarsi nel warm-up | Valentino Rossi e Dovizioso in cerca di feeling

Leggi su oasport

(Di domenica 22 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GARA DI MOTO2 – LADELLA GARA DI MOTO3 11.05: Zarco si porta in vetta con il tempo di 1’41?469 a precedere di 92 millesimi Alex Marquez e di 140 Binder. Mir 4° a 0?181.15° a 1?055,12° a 0?807. 11.03: Binder ottiene il miglior tempo al primo passaggio con il tempo di 1’41?992 a precedre di 29 millesimi e di 810 Vinales.è quinto a 0?917. 11.02: I piloti, nella maggior parte dei casi con una hard sul posteriore. 11.00: Via ai 20? di questo-up. 11.00: VIA AL-UP! 10.57: I piloti si preparano, pronti a scendere in pista. 10.55: 5? al via del ...