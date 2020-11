Covid-19, focolaio in una RSSA: oltre 25 persone positive (Di domenica 22 novembre 2020) Covid-19, focolaio in una A italiana. La situazione è molto complessa e secondo alcuni il numero dei positivi è superiore alle 25 registrate. Il Covid-19 sta continuando a darci filo da torcere anche in questo finale di 2020, anno a dir poco disastroso, che ha visto parecchie persone morire. Da quando il virus è nato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 22 novembre 2020)-19,in una A italiana. La situazione è molto complessa e secondo alcuni il numero dei positivi è superiore alle 25 registrate. Il-19 sta continuando a darci filo da torcere anche in questo finale di 2020, anno a dir poco disastroso, che ha visto parecchiemorire. Da quando il virus è nato L'articolo proviene da Inews.it.

LupoMail : RT @occhio_notizie: ???? Allarme in un'azienda a #Bellizzi - AnnelieMoser : RT @LAVonlus: Anche in Grecia è #EMERGENZAVISONI: primo focolaio con animali infettati dall’uomo, allevatore e altri operatori risultati po… - occhio_notizie : ???? Allarme in un'azienda a #Bellizzi - UdineseTV : Focolaio Covid 19 al Piccolo Cottolengo di Santa Maria la Longa - - baritoday : Sale il numero delle vittime nel focolaio covid 'Regina Pacis' a Monopoli: deceduti 14 anziani… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid focolaio Focolaio Coronavirus in Rssa Monopoli: decessi salgono a 14. 25 casi in struttura nel Foggiano La Gazzetta del Mezzogiorno Covid: ministero Salute, continua campagna sensibilizzazione su uso app Immuni

Continua la campagna di sensibilizzazione sull'utilizzo dell'app Immuni nei punti vendita e nelle comunicazioni ai clienti, frutto del ...

Fedriga, niente ordinanza per le micro-zone rosse

Il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha comunicato che non verrà emanata oggi nessuna ordinanza riguardante misure per il contenimento del Covid; il governatore ha deciso di prendere tempo ...

Continua la campagna di sensibilizzazione sull'utilizzo dell'app Immuni nei punti vendita e nelle comunicazioni ai clienti, frutto del ...Il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha comunicato che non verrà emanata oggi nessuna ordinanza riguardante misure per il contenimento del Covid; il governatore ha deciso di prendere tempo ...