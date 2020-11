Atalanta in difficoltà | la società ha già deciso il futuro di Gasperini

Leggi su serieanews

(Di domenica 22 novembre 2020) Non brilla più l’di, deludente anche contro lo Spezia: laha fatto un annuncio suldell’allenatore Quattro punti nelle ultime quattro partite, settimo posto in campionato, attacco ‘anonimo’ – rispetto ai suoi standard – e una lenta flessione che non sembra arrestarsi: non è indimenticabile il momento che sta vivendo in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.