1% positivi a screening massa Alto Adige

(Di domenica 22 novembre 2020) BOLZANO, 22 NOV - Scende ulteriormente a 1,0% la percentuale deiallodiin corso da venerdì in. Ieri sera era la percentuale era 1,3. Alle ore 10 di domenica si ...

Ultime Notizie dalla rete : positivi screening

I test però su base volontaria. Ok agli acquisti oltreconfine ma solo se negozi e distributori sono più vicini a casa propria ...La sfortuna si accanisce contro la Exacer Montale, anche la gara in programma domani tra le mura amiche della palestra Vezio Magagni di Castelnuovo Rangone non si disputerà a causa di contagi da Covid ...