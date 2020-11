Un Posto al Sole, Walter Melchionda a Tv Soap: “Cotugno? Un debole diventato forte, ma sempre in chiave comedy!” (Di sabato 21 novembre 2020) È sempre più al centro della scena nelle attuali puntate di Un Posto al Sole. Parliamo del vigile Luigi Cotugno, che poco tempo fa è stato presentato al pubblico come un barone ricco e avaro. Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: SANEM è stata ricoverata in clinica, CAN lo scopre e… Cotugno ultimamente è coinvolto in storie che coinvolgono anche i personaggi di Cinzia Maiori (Veronica Mazza) e Bice Cerruti (Lara Sansone), inoltre nelle prossime settimane l’uomo dovrà avere a che fare anche con i “terribili sospetti” di Sergio Massaro (Francesco Procopio), il marito di Bice! Ad interpretare da qualche anno il simpatico vigile è Walter Melchionda, cantante e attore. Noi di Tv Soap lo abbiamo contattato per rivolgergli alcune domande sulle novità della Soap che ... Leggi su tvsoap (Di sabato 21 novembre 2020) Èpiù al centro della scena nelle attuali puntate di Unal. Parliamo del vigile Luigi Cotugno, che poco tempo fa è stato presentato al pubblico come un barone ricco e avaro. Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: SANEM è stata ricoverata in clinica, CAN lo scopre e… Cotugno ultimamente è coinvolto in storie che coinvolgono anche i personaggi di Cinzia Maiori (Veronica Mazza) e Bice Cerruti (Lara Sansone), inoltre nelle prossime settimane l’uomo dovrà avere a che fare anche con i “terribili sospetti” di Sergio Massaro (Francesco Procopio), il marito di Bice! Ad interpretare da qualche anno il simpatico vigile è, cantante e attore. Noi di Tvlo abbiamo contattato per rivolgergli alcune domande sulle novità dellache ...

CarraraDante : @Paolor_it @Angelocister @lauraboldrini Continua con un posto al sole, che sei più ferrato - IlVisioNALIo : @NaliOfficial '.... poi le cose sono andate a posto da sole se questa poesia la saprai leggere c'è la soluzione...… - IMoresi : @Toniapatty @PatriziaRametta Il posto al sole. In Cina ci sono le tv basta che metti in onda quello che ti ordinano… - Confumale : @SirDistruggere 7 minuti per rispondere è una vergogna. Veniamo a noi: Il marito un sudiciume d'uomo Lei come al so… - sonperplessa : @GretaForse Alla luce, l'esposizione migliore e una finestra a nord Non sole diretto, se vuoi farle fiorire di più… -