Supermercati Bennet a Milano non vendono carta igienica e assorbenti nel weekend: “Lo dice un’ordinanza del Prefetto”. Che smentisce (Di sabato 21 novembre 2020) Intere corsie chiuse e scaffali transennati con nastro rosso e bianco. Tra i prodotti “vietati” ci sono anche beni di prima necessità: carta igienica, assorbenti, prodotti para-farmaceutici come il gel igienizzante, shampoo e bagnoschiuma. Un cartello spiega: “Articoli ‘non food’ non acquistabili”. Succede, da sabato 21 novembre, nei punti vendita all’interno di centri commerciali della catena di Supermercati Bennet in provincia di Milano. La ragione – spiegano i responsabili – è “nella nuova ordinanza del Prefetto“. Ma la Prefettura, in sostanza, smentisce. “Il Prefetto – fa sapere la stessa Prefettura a ilfattoquotidiano.it – non emette ordinanze in materia. Ha risposto a un parere che riguarda i prodotti vendibili nel fine settimana in ipermercati e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020) Intere corsie chiuse e scaffali transennati con nastro rosso e bianco. Tra i prodotti “vietati” ci sono anche beni di prima necessità:, prodotti para-farmaceutici come il gel igienizzante, shampoo e bagnoschiuma. Un cartello spiega: “Articoli ‘non food’ non acquistabili”. Succede, da sabato 21 novembre, nei punti vendita all’interno di centri commerciali della catena diin provincia di. La ragione – spiegano i responsabili – è “nella nuova ordinanza del Prefetto“. Ma la Prefettura, in sostanza,. “Il Prefetto – fa sapere la stessa Prefettura a ilfattoquotidiano.it – non emette ordinanze in materia. Ha risposto a un parere che riguarda i prodotti vendibili nel fine settimana in ipermercati e ...

