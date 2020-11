Salvini: Morra è semplicemente un cretino, si dimetta (Di sabato 21 novembre 2020) “Uno che se la prende coi malati di tumore, con una donna di grande valore che fino all’ultimo ha lavorato per la sua amata regione, con il popolo calabrese e con milioni di Italiani non dà fastidio alla mafia, è semplicemente un cretino. Morra dimettiti”. Lo scrive il leader della Lega, Matteo Salvini, su Twitter. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 21 novembre 2020) “Uno che se la prende coi malati di tumore, con una donna di grande valore che fino all’ultimo ha lavorato per la sua amata regione, con il popolo calabrese e con milioni di Italiani non dà fastidio alla mafia, èundimettiti”. Lo scrive il leader della Lega, Matteo, su Twitter.

