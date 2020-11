Napoli, Fabian Ruiz: “Con Gattuso lavoriamo bene, la squadra è compatta” (Di sabato 21 novembre 2020) “Abbiamo una squadra forte, concentrata sul campionato. La squadra sta insieme, è compatta e questo ti assicura punti. Con mister Gattuso stiamo lavorando bene, se continuiamo così a fine campionato saremo in alto“. Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, elogia il lavoro svolto dal tecnico dei partenopei Gennaro Gattuso. Intervistato da Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Milan, lo spagnolo ha detto di dover mettere da parte l’ottimo successo con la sua Nazionale ai danni della Germania per concentrarsi esclusivamente sulla gara del San Paolo: “Metto da parte quanto di buono abbiamo fatto con la nazionale spagnola, ora devo concentrarmi solo su questa partita – spiega Fabian Ruiz –, loro sono in un gran ... Leggi su sportface (Di sabato 21 novembre 2020) “Abbiamo unaforte, concentrata sul campionato. Lasta insieme, è compatta e questo ti assicura punti. Con misterstiamo lavorando, se continuiamo così a fine campionato saremo in alto“., centrocampista del, elogia il lavoro svolto dal tecnico dei partenopei Gennaro. Intervistato da Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Milan, lo spagnolo ha detto di dover mettere da parte l’ottimo successo con la sua Nazionale ai danni della Germania per concentrarsi esclusivamente sulla gara del San Paolo: “Metto da parte quanto di buono abbiamo fatto con la nazionale spagnola, ora devo concentrarmi solo su questa partita – spiega–, loro sono in un gran ...

sportface2016 : #Napoli | #FabianRuiz: 'Con #Gattuso lavoriamo bene, la squadra è compatta' - easyjanjansen : RT @EasySoccerNews: Napoli vs Milan | Fabian dà spettacolo, dribbling e Gran Gol | PES 2021: PES 2021/20/19 (Patch) Vai su - - EasySoccerNews : Napoli vs Milan | Fabian dà spettacolo, dribbling e Gran Gol | PES 2021: PES 2021/20/19 (Patch) Vai su -… - sportli26181512 : Fabián Ruiz: 'Napoli camorra? Qui si piange due volte, ne sono innamorato. Sullo scudetto...': Fabián Ruiz, centroc… - Milannews24_com : Napoli-Milan, Fabian Ruiz: «Lavoriamo per battere i rossoneri» -