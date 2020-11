L’ideona di Massimo Boldi testimonial per la regione Lombardia (Di sabato 21 novembre 2020) Massimo Boldi è il volto scelto dalla regione Lombardia per promuovere il piano da 167 milioni lanciato pochi giorni fa dal governatore Attilio Fontana con misure a favore delle categorie “escluse” dal ‘Decreto Ristori’ del Governo. L’attore lombardo è infatti il protagonista di un video che, riprendendo una scena del film ‘Eccezzziunale veramente’, culmina con la battuta ‘Lo so, lo so, non lo sapessi, ma lo so’. Lo spot è stato anche pubblicizzato con orgoglio dal presidente della regione Attilio Fontana su Facebook: “Massimo Boldi, da buon lombardo, ama la Lombardia come tutti noi” ha commentato il governatore Attilio Fontana, che ha condiviso lo ‘spot’ sulla propria pagina Facebook. “Per questo, con il suo classico stile, supporta ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 21 novembre 2020)è il volto scelto dallaper promuovere il piano da 167 milioni lanciato pochi giorni fa dal governatore Attilio Fontana con misure a favore delle categorie “escluse” dal ‘Decreto Ristori’ del Governo. L’attore lombardo è infatti il protagonista di un video che, riprendendo una scena del film ‘Eccezzziunale veramente’, culmina con la battuta ‘Lo so, lo so, non lo sapessi, ma lo so’. Lo spot è stato anche pubblicizzato con orgoglio dal presidente dellaAttilio Fontana su Facebook: “, da buon lombardo, ama lacome tutti noi” ha commentato il governatore Attilio Fontana, che ha condiviso lo ‘spot’ sulla propria pagina Facebook. “Per questo, con il suo classico stile, supporta ...

