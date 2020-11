“Le inseparabili” di Simone de Beauvoir | il libro inedito ora in libreria

Leggi su iodonna

(Di sabato 21 novembre 2020) Serena Dandini Ancora ricordo nei minimi dettagli il viso di Patrizia, la compagna delle elementari con cui ho intrecciato una fortissima amicizia. Ci siamo piaciute dal primo momento in cui è entrata in classe ad anno iniziato e mentre le altre alunne l’hanno squadrata un po’ altezzose io le ho subito preso la mano offrendole il posto accanto nel mio banco. In quella scuola austera governata dalle suore Orsoline mi sentivo sempre inadeguata, con i capelli scomposti e la postura un po’ goffa, così diversa dalle principessine con i colletti di pizzo candidi e il cerchietto incollato sui capelli ben pettinati. Patrizia invece era come me, subito ci siamo riconosciute. Siamo diventate “e improvvisamente il grigiore di quelle ore scandite da regole che ci parevano insensate si è trasformato in un universo colorato e felice. Condividevamo ...