Ipocrisia senza fine | ora la sinistra prepara il “battesimo rosso” a Berlusconi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 21 novembre 2020) Roma, 21 nov – Non cheabbia bisogno di consigli e non che a qualcuno, qua, interessi dargliene. È interessante però valutare l’invariabile grado didellache oggi, come da sempre, si dice pronta a riabilitare un personaggio che sino all’altro giorno aveva odiato e massacrato. Forza Italia in cerca di uno strapuntino Forza Italia è, tra i partiti di opposizione, la più interessata a dialogare con la maggioranza di governo nel tentativo di apportare utili modifiche alla Legge di bilancio, ad esempio ingrassando le quote di ristori destinate ai lavoratori autonomi cui è impedito di lavorare. O così dicono, nel senso che le percentuali risicate su cui si attesta il partito del Cavaliere rendono plausibile anche l’ipotesi di avvicinamento al governo per trovarvi dello spazio da occupare. Chissà. Fatto sta, ...