Benevento, i convocati di Inzaghi: un’altra assenza imprevista (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Filippo Inzaghi ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida dell’Artemio Franchi contro la Fiorentina (domani ore 12.30). Nell’elenco oltre a Dabo, Viola e Caprari (quest’ultimo squalificato) manca anche il terzino Daam Foulon. Di seguito la lista completa dei 23: PORTIERI: Gori, Lucatelli, Manfredini, Montipò. DIFENSORI: Caldirola, Glik, Letizia, Maggio, Barba, Pastina. CENTROCAMPISTI: Basit, Sanogo, Schiattarella, Tello, Hetemaj, Masella, Improta, R. Insigne, Ionita. ATTACCANTI: Di Serio, Moncini, Sau, Lapadula. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 21 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Filippoha diramato l’elenco deiper la sfida dell’Artemio Franchi contro la Fiorentina (domani ore 12.30). Nell’elenco oltre a Dabo, Viola e Caprari (quest’ultimo squalificato) manca anche il terzino Daam Foulon. Di seguito la lista completa dei 23: PORTIERI: Gori, Lucatelli, Manfredini, Montipò. DIFENSORI: Caldirola, Glik, Letizia, Maggio, Barba, Pastina. CENTROCAMPISTI: Basit, Sanogo, Schiattarella, Tello, Hetemaj, Masella, Improta, R. Insigne, Ionita. ATTACCANTI: Di Serio, Moncini, Sau, Lapadula. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Verga entra a far parte del direttivo della Conferenza dei Presidenti dei Conservatori di Musica

Il Presidente del “Nicola Sala” di Benevento, Antonio Verga entra a far parte del Direttivo della Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Conservatori di Musica e degli Istituti pareggiati italiani, o ...

