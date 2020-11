Analisi mutuo giugno 2020: tasso fisso e variabile, quale scegliere? (Di sabato 21 novembre 2020) Facendo una rapida Analisi sul mutuo giugno 2020 è ancora corretto affermare che accendere un mutuo per l’acquisto di una casa conviene, in Italia più che in altri Stati. Chi ha potuto aprire un finanziamento per l’acquisto della prima casa nel mese di maggio si sarà certamente accorto della convenienza, sia per ciò che concerne il tasso fisso, sia per quanto riguarda il tasso variabile. Non è un caso, visto che le differenze tra i due tipi di tasso si sono praticamente assottigliate. Infatti, mentre a maggio il Taeg per il mutuo a tasso fisso galleggiava tra lo 0,75% e lo 0,80%, quello per il mutuo a tasso ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 21 novembre 2020) Facendo una rapidasulè ancora corretto affermare che accendere unper l’acquisto di una casa conviene, in Italia più che in altri Stati. Chi ha potuto aprire un finanziamento per l’acquisto della prima casa nel mese di maggio si sarà certamente accorto della convenienza, sia per ciò che concerne il, sia per quanto riguarda il. Non è un caso, visto che le differenze tra i due tipi disi sono praticamente assottigliate. Infatti, mentre a maggio il Taeg per ilgalleggiava tra lo 0,75% e lo 0,80%, quello per il...

TonyMarti : @RoyRoygio @bonnie379 Le banche si muovono con i piedi di piombo sulla cessione del credito diretta al cliente, in… - zazoomblog : Analisi mutuo giugno 2020: tasso fisso e variabile quale scegliere? - #Analisi #mutuo #giugno #2020: #tasso - falitalia : @Phaelon2 @zapada67 @panluc @OGiannino Non ci ha obbligato nessuno a indebitarci per salvare Alitalia, fare bonus o… - TheItalianTimes : Nel caso in cui il reddito non sia sufficientemente capiente da poter coprire il costo del finanziamento, è possibi… -

Ultime Notizie dalla rete : Analisi mutuo Investire sul mattone: è il momento giusto per chiedere un mutuo? InvestireOggi.it Investire sul mattone: è il momento giusto per chiedere un mutuo?

Gli italiani continuano a voler acquistare casa e in molti si ritrovano a dover chiedere mutui. Nonostante la pandemia,quindi, investire nel mattone resta uno dei punti fermi in c ...

Le previsioni sui mutui per il 2021

La domanda di mutui e le erogazioni tengono nel secondo trimestre 2020. Ma il Covid può avere conseguenze inaspettate. L’analisi di Renato Landoni, presidente di Kiron Partner ...

Gli italiani continuano a voler acquistare casa e in molti si ritrovano a dover chiedere mutui. Nonostante la pandemia,quindi, investire nel mattone resta uno dei punti fermi in c ...La domanda di mutui e le erogazioni tengono nel secondo trimestre 2020. Ma il Covid può avere conseguenze inaspettate. L’analisi di Renato Landoni, presidente di Kiron Partner ...