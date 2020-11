A Levi 2020 vince la Vlhova | seconda la Shiffrin

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 21 novembre 2020) Ala, sul podio con lei lae la Liensberger. Nessuna italiana tra le prima dieci. Domani si replica. Ala, e le italiane? Ala, che riparte da dove aveva lasciato nell’ultimo slalom di Kranjska Gora. Ma oggi la differenza l’ha fatta il duello con la campionessa mondiale Mikaela Shriffin rientrata in gara proprio oggi. Un ritorno di altissimo livello, anche se non ha colto la vittoria. Ottimo ritorno anche per Katharina Liensberger, terza in questo slalom e al quarto podio in Coppa del Mondo. Le italiane Sembravano partite bene nella prima manche con 5 atlete qualificate. ...