Volley | Superlega 2020 2021 | programma | date | orari e tv undicesima giornata

Il programma dell'undicesima giornata di Superlega 2020/2021 di Volley: ecco date, orari e come seguire in diretta tv e streaming le partite. Dopo la vittoria di Vibo Valentia a Civitanova nell'anticipo di domenica scorsa, nel fine settimana andranno in scena gli altri match del penultimo turno di andata. Sabato Milano ospiterà Piacenza, mentre domenica 22 novembre sarà la volta del derby veneto Verona-Padova e del big match Monza-Perugia. Mercoledì 25 novembre toccherà invece al posticipo, con Modena che scenderà sul campo di Cisterna. Rinviato invece a data da destinarsi Ravenna-Trento. Saranno ben tre i match trasmessi in chiaro su Rai Sport: Milano-Piacenza, Monza-Perugia e Cisterna-Modena.

