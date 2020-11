Vita in Diretta, Alberto Matano fa una terribile gaffe con Maurizio Costanzo che dice: “Se vuoi mi piglio il Covid”, Matano in grandissimo imbarazzo (Di venerdì 20 novembre 2020) Alberto Matano sta andando avanti egregiamente nella conduzione de “Vita in Diretta” pur se tra mille difficoltà e paure. Il covid spaventa tutti e le accortezze che si possono seguire ci sembra non siano mai abbastanza. Sono ormai lontane le polemiche per l’usicta di scena di Lorella Cuccarini e, nonostante qualcuno abbia anche criticato che Matano debba condurre da solo perchè si sente la mancanza di una presenza femminile al suo fianco il giornalista, bravissimo e sempre molto professionale va avanti e le polemiche non lo hanno mai fermato. Neppure la consegna da parte del Tapiro lo ha poi tanto scosso tranne farlo sentire sulle prime un po’ agitato ma soprattutto annoiato dal trascinarsi della vicenda dello scontro con la Cuccarini. Ma ormai si è voltato pagina con ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 20 novembre 2020)sta andando avanti egregiamente nella conduzione de “in” pur se tra mille difficoltà e paure. Il covid spaventa tutti e le accortezze che si possono seguire ci sembra non siano mai abbastanza. Sono ormai lontane le polemiche per l’usicta di scena di Lorella Cuccarini e, nonostante qualcuno abbia anche criticato chedebba condurre da solo perchè si sente la mancanza di una presenza femminile al suo fianco il giornalista, bravissimo e sempre molto professionale va avanti e le polemiche non lo hanno mai fermato. Neppure la consegna da parte del Tapiro lo ha poi tanto scosso tranne farlo sentire sulle prime un po’ agitato ma soprattutto annoiato dal trascinarsi della vicenda dello scontro con la Cuccarini. Ma ormai si è voltato pagina con ...

heronpizza : Un mese nella vita e già mi sveglio /troppo presto/ per vedere un mv in diretta - infoitcultura : La trasmissione La vita in diretta non ha nascosto la presenza di un paziente senza mascherina in un reparto Covid - infoitcultura : Alberto Matano in difficoltà a la Vita in diretta: giornata drammatica - infoitcultura : La Vita in Diretta, troppi virologi in tv? È scontro fra Matteo Bassetti e Giovanna Botteri - infoitcultura : Vita in Diretta, Alberto Matano nella bufera: “Sei un terrorista, nel servizio sul covid sono tutti attori”, la dif… -

Ultime Notizie dalla rete : Vita Diretta Le teorie di complotto sul servizio di “La vita in diretta” nel reparto Covid e il paziente senza protezioni Open 17 Forum Europeo Digitale Lucca 2020 #2 diretta streaming Digital-News.it

IN DIRETTA STREAMING DALLE ORE 9 ALLE 14CLICCANDO NELLA FINESTRA QUI SOTTO "17 Forum Europeo Digitale Lucca 2020 Day 2"Una produzione a cura ...

“La Regina Elisabetta è morta”: la strage della radio sconvolge il web

Incredibile ciò che è successo durante una diretta radio: assieme ad altri personaggi storici è stata data per morta anche la Regina Elisabetta ...

IN DIRETTA STREAMING DALLE ORE 9 ALLE 14CLICCANDO NELLA FINESTRA QUI SOTTO "17 Forum Europeo Digitale Lucca 2020 Day 2"Una produzione a cura ...Incredibile ciò che è successo durante una diretta radio: assieme ad altri personaggi storici è stata data per morta anche la Regina Elisabetta ...