ScourgeBringer - recensione

(Di venerdì 20 novembre 2020) Vi avevamo parlato di questo gioco qualche mese fa, in pieno lockdown, quandoera uscito in Early Access. A fronte di un buon potenziale avevamo espresso alcuni dubbi sulla sua "consistenza" e ora che è disponibile per tutte le piattaforme previste, ci siamo presi il giusto tempo per testare a fondo la versione Switch, piattaforma su cui i titoli di questo genere sembrano trovarsi a meraviglia. Ma che tipo di gioco è? È un action-platform in pieno stile Metroidvania, con gli ormai immancabili elementi roguelite. Vi suona familiare? In effetti recentemente sono usciti altri giochi simili, che Foregone che si rifà a quello che viene da molti considerato il numero uno del genere, Dead Cells. In realtàpresenta contaminazioni piuttosto evidenti anche da un altro gioco divenuto oggetto di culto, ...