Protocolli più rigidi in NFL per ridurre i contagi

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 20 novembre 2020)ancora piùe maggiormente restrittivi sono stati introdotti in NFL per cercare di limitare iall’interno della lega. Nuovistabiliti dalla lega Nell’ultimo periodo, infatti, all’interno della lega vi è stato un aumento di giocatori e membri degli staff tecnici positivi al coronavirus. Considerando questo incremento di, l’NFL ha deciso di introdurre delle regole e deipiù severi per cercare di limitare il numero di, ma anche per riuscire a portare a termine la regular season. Stando a quanto riportato da SB Nation, tutti i team sono stati informati attraverso una nota ufficiale inviata ai dirigenti nella giornata di mercoledì.La notizia è stata anche confermata da Tom Pellissero. The NFL sent ...