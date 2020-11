“Non si può…”. Che gaffe di Giancarlo Magalli. Succede tutto a inizio puntata, cala il gelo a I fatti vostri (Di venerdì 20 novembre 2020) Nuova puntata de ‘I fatti vostri’, caratterizzata da una situazione al limite, che ha messo in imbarazzo il padrone di casa Giancarlo Magalli. Il conduttore televisivo è molto attento a ciò che fa e, tenendo conto dell’emergenza coronavirus che attanaglia il nostro Paese da tantissimi mesi, le sue attenzioni sono raddoppiate in questo periodo. Ma tutti possono commettere delle disattenzioni ed ecco che si è verificata proprio nell’appuntamento mattutino del 20 novembre. Magalli ha un grande rispetto delle distanze interpersonali, una delle misure fondamentali per prevenire il contagio da Covid-19. Tutti i provvedimenti adottati in trasmissione sono rispettati al 100% e infatti fino ad ora non si erano registrati disagi particolari. Eppure stavolta qualcosa non è andata ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Nuovade ‘I’, caratterizzata da una situazione al limite, che ha messo in imbarazzo il padrone di casa. Il conduttore televisivo è molto attento a ciò che fa e, tenendo conto dell’emergenza coronavirus che attanaglia il nostro Paese da tantissimi mesi, le sue attenzioni sono raddoppiate in questo periodo. Ma tutti possono commettere delle disattenzioni ed ecco che si è verificata proprio nell’appuntamento mattutino del 20 novembre.ha un grande rispetto delle distanze interpersonali, una delle misure fondamentali per prevenire il contagio da Covid-19. Tutti i provvedimenti adottati in trasmissione sono rispettati al 100% e infino ad ora non si erano registrati disagi particolari. Eppure stavolta qualcosa non è andata ...

borghi_claudio : No nessun fraintendimento. È proprio così. Non può rimanere un secondo di più presidente di nulla. #MorraDimettiti - sbonaccini : Questa mattina ho ricevuto una bella notizia: sono risultato negativo all’ultimo tampone di controllo. Ancora per q… - GiovanniToti : Morra si dovrebbe scusare e poi dimettere perché non può ricoprire un ruolo istituzionale. La #Calabria non merita… - EmyRoyaleagle : RT @markorusso69: Le dichiarazioni di Morra , non sino più manco lotta politica , ma esempio del peggior retaggio culturale , lo schifo rag… - RobCav74 : RT @borghi_claudio: No nessun fraintendimento. È proprio così. Non può rimanere un secondo di più presidente di nulla. #MorraDimettiti htt… -