Natale: no a cenoni con parenti ed amici, ma i negozi potrebbero riaprire (Di venerdì 20 novembre 2020) Iniziano a trapelare alcune delle disposizioni anti-covid per il periodo di Natale. Una sorta di compromesso tra il festeggiare serenamente ed evitare di strafare Un albero di Natale addobbato (Fonte: Pixabay)Ormai da qualche settimana è il quesito principale che la maggior parte degli italiani ha in mente: come passeremo il Natale? La situazione covid continua ad essere allarmante, per questo l’incertezza sulla tematica regna sovrana. Secondo quanto trapela dal Governo, c’è comunque la volontà di favorire l’unione familiare anche i commercianti con riaperture ad hoc nelle zone meno a rischio. Vediamo nel dettaglio come si preannunciano le festività natalizie ai tempi del coronavirus. LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Conte ammonisce: “A Natale niente baci e abbracci” Natale, le ... Leggi su chenews (Di venerdì 20 novembre 2020) Iniziano a trapelare alcune delle disposizioni anti-covid per il periodo di. Una sorta di compromesso tra il festeggiare serenamente ed evitare di strafare Un albero diaddobbato (Fonte: Pixabay)Ormai da qualche settimana è il quesito principale che la maggior parte degli italiani ha in mente: come passeremo il? La situazione covid continua ad essere allarmante, per questo l’incertezza sulla tematica regna sovrana. Secondo quanto trapela dal Governo, c’è comunque la volontà di favorire l’unione familiare anche i commercianti con riaperture ad hoc nelle zone meno a rischio. Vediamo nel dettaglio come si preannunciano le festività natalizie ai tempi del coronavirus. LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Conte ammonisce: “Aniente baci e abbracci”, le ...

