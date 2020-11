Lombardia e Calabria restano rosse, Puglia e Sicilia arancioni (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza, in vigore da oggi, con cui si rinnovano le misure relative alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta. La nuova ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020. Da questa ordinanza si desume quindi che la Lombardia e la Calabria, che speravano in un allentamento delle misure, restano quindi rosse. Mentre la Puglia e la Sicilia, che rischiavano di finire tra le aree rosse, restano arancioni. Dal 27 novembre si farà una nuova ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza, in vigore da oggi, con cui si rinnovano le misure relative alle Regioni, Piemonte,, Valle d’Aosta. La nuova ordinanza è valida fino al 3 dicembre 2020, ferma restando la possibilità di nuova classificazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020. Da questa ordinanza si desume quindi che lae la, che speravano in un allentamento delle misure,quindi. Mentre lae la, che rischiavano di finire tra le aree. Dal 27 novembre si farà una nuova ...

