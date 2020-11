Lazio, Immobile esplode: «Basta accuse, sono schifato» (Di venerdì 20 novembre 2020) Ciro Immobile si è sfogato dopo i recenti attacchi nei suoi confronti Ciro Immobile è stato al centro del caso tamponi in casa Lazio. Ora è guarito, ma le polemiche sembrano non essere terminate. Nelle scorse ore, SportMediaset ha mandato in onda un servizio che gettava un’ombra sull’attaccante biancoceleste proprio in merito alla questione Covid-19. Immobile non ha resistito alle accuse ed è esploso sui proprio social. «Io sono basito, questo non è fare giornalismo sportivo. Questo è buttare fango e fomentare odio e cattiveria contro di me. Adesso mi sono stancato di dover lasciar perdere sempre tutto e ingoiare accuse completamente ingiuste. sono stanco e schifato nel dover leggere parole su di me che mi fanno ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Cirosi è sfogato dopo i recenti attacchi nei suoi confronti Ciroè stato al centro del caso tamponi in casa. Ora è guarito, ma le polemiche sembrano non essere terminate. Nelle scorse ore, SportMediaset ha mandato in onda un servizio che gettava un’ombra sull’attaccante biancoceleste proprio in merito alla questione Covid-19.non ha resistito alleed è esploso sui proprio social. «Iobasito, questo non è fare giornalismo sportivo. Questo è buttare fango e fomentare odio e cattiveria contro di me. Adesso mistancato di dover lasciar perdere sempre tutto e ingoiarecompletamente ingiuste.stanco enel dover leggere parole su di me che mi fanno ...

