Joe Biden compie 78 anni Ci aspetta inverno buio | Trump irresponsabile

(Di venerdì 20 novembre 2020) Il presidente eletto degli Stati Uniti d’America Joeoggi 78. Se la sua vittoria sarà confermata dai grandi elettori fra un mese, l’ex vicepresidente ai tempi di Barack Obama assumerà la guida del Paese da gennaio, diventando ufficialmente il presidente più anziano nella storia degli Stati Uniti. Al momento il primato è detenuto da Ronald Reagan, che nel 1989 lasciò la Casa Bianca all’età di 77e 349 giorni.ha già annunciato che non intende candidarsi per un secondo mandato nel 2024. Nel frattempo però Donaldtenta il colpo di scena per sovvertire l’esito delle elezioni in Michigan, uno degli stati chiave vinti da Joema dove ancora il voto finale non è stato certificato. Il presidente uscente, riporta il New York Times, ha ...