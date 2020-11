Inter porte girevoli: Brozovic può partire (Di venerdì 20 novembre 2020) Inter porte girevoli in arrivo, dopo Eriksen sarà il turno di Brozovic che dovrà lasciare la squadra di Milano. La dirigenza nerazzurra ha emesso la sua sentenza, Brozovic non è più incedibile, anzi sarebbe pronto una scambio molto allettante per la squadra. Sono finiti i tempi in cui il giocatore sembrava essere fondamentale per il gioco di Conte, adesso per l’Inter è importante che ci siano rinforzi utili agli schemi del Mister, che vuole puntare alla crescita dei nerazzurri per sbaragliare le carte della Serie A e mettere pressione agli avversari. Inter porte girevoli: Brozovic lascerà i nerazzurri? Brozovic non è più intoccabile per l’Inter, ma soprattutto per Conte. E questo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 20 novembre 2020)in arrivo, dopo Eriksen sarà il turno diche dovrà lasciare la squadra di Milano. La dirigenza nerazzurra ha emesso la sua sentenza,non è più incedibile, anzi sarebbe pronto una scambio molto allettante per la squadra. Sono finiti i tempi in cui il giocatore sembrava essere fondamentale per il gioco di Conte, adesso per l’è importante che ci siano rinforzi utili agli schemi del Mister, che vuole puntare alla crescita dei nerazzurri per sbaragliare le carte della Serie A e mettere pressione agli avversari.lascerà i nerazzurri?non è più intoccabile per l’, ma soprattutto per Conte. E questo ...

ZZiliani : PER NON DIMENTICARE. La @FIGC che ha dato partita persa (e 1 punto di penalizzazione) al #Napoli e Agnelli @andagn… - Fratone : RT @ZZiliani: PER NON DIMENTICARE. La @FIGC che ha dato partita persa (e 1 punto di penalizzazione) al #Napoli e Agnelli @andagn che s’è me… - Nerazzurrisiamo : Il francese pronto a tuffarsi in una nuova avventura - - #Inter #Giroud #Chelsea #calciomercato… - afradoc : RT @ZZiliani: PER NON DIMENTICARE. La @FIGC che ha dato partita persa (e 1 punto di penalizzazione) al #Napoli e Agnelli @andagn che s’è me… - StefanoSte66 : RT @ZZiliani: PER NON DIMENTICARE. La @FIGC che ha dato partita persa (e 1 punto di penalizzazione) al #Napoli e Agnelli @andagn che s’è me… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter porte Inter porte girevoli: Brozovic può partire Periodico Daily - Notizie L’Inter ci prova per Zaccagni Conte vuole anche Silvestri

L’Inter pensa a Mattia Zaccagni e Marco Silvestri. Pensieri al presente per Mattia. C’è il futuro, invece, che divide Gatto Silvestri... Scopri di più ...

Inter porte girevoli: Brozovic può partire

L'inter porte girevoli in azione, infatti tra i partenti c'è anche Brozovic, chi arriverà al suo posto? leggete l'articolo per saperlo.

L’Inter pensa a Mattia Zaccagni e Marco Silvestri. Pensieri al presente per Mattia. C’è il futuro, invece, che divide Gatto Silvestri... Scopri di più ...L'inter porte girevoli in azione, infatti tra i partenti c'è anche Brozovic, chi arriverà al suo posto? leggete l'articolo per saperlo.