"Il Natale senza i nipoti? Non sarà la stessa cosa". E il punto di vista di Gianni Morandi sul virus - (Di venerdì 20 novembre 2020) Carlo Lanna E in una recente intervista Gianni Morandi esprime il suo punto di vista sul virus e sui possibili divieti che saranno messi in atto dal prossimo DPCM Oltre che cantante, Gianni Morandi in poco tempo è diventato anche fenomeno del web. Tanto da racimolare molti consensi sia dai fan storici che da quelli più giovani. Piccato e autoironico, le freddure di Gianni Morandi sono oramai molti celebri sui social. Fino a questo momento però è stato uno dei pochi artisti che non ha espresso un parere sul Covid e sull’attuale situazione sanitaria che tutti siamo vivendo. E, intervenuto a "Giletti 102.5", trasmissione radio condotta da Giletti e Luigi Santarelli, il celebre cantante italiano ha preso la ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 20 novembre 2020) Carlo Lanna E in una recente interesprime il suodisule sui possibili divieti che saranno messi in atto dal prossimo DPCM Oltre che cantante,in poco tempo è diventato anche fenomeno del web. Tanto da racimolare molti consensi sia dai fan storici che da quelli più giovani. Piccato e autoironico, le freddure disono oramai molti celebri sui social. Fino a questo momento però è stato uno dei pochi artisti che non ha espresso un parere sul Covid e sull’attuale situazione sanitaria che tutti siamo vivendo. E, intervenuto a "Giletti 102.5", trasmissione radio condotta da Giletti e Luigi Santarelli, il celebre cantante italiano ha preso la ...

RobertoBurioni : Se ok EMA a dicembre il giorno dopo devono cominciare le vaccinazioni, senza fermarsi neanche a Natale e Capodanno.… - matteosalvinimi : Natale senza Amazon, favorendo gli acquisti nei negozi, che cosa ne pensate? - LegaSalvini : NATALE SENZA CENONE? MEGLIO SENZA CONTE - searchingsun1 : RT @ValeSantarelli: Ad oggi ci sono 47.870 famiglie per le quali sarà un Natale senza un genitore, un figlio, un amico morto per Covid. Dav… - Damianodanny1 : Il Natale senza i nipoti? Non sarà la stessa cosa'. E il punto di vista di Gianni Morandi sul virus E in una recent… -