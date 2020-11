«Il calcio è pieno di omosessuali, ma come si fa a fare outing in un mondo così machista?» (Di venerdì 20 novembre 2020) Tuttosport intervista Leonardo Di Lorenzo, centrocampista del Club Atletico Temperley. Uno che fuori dal campo non perde occasione per condannare omofobia, violenza di genere e machismo. Parla del suo impegno sociale. «A un certo punto mi sono guardato allo specchio. Sono un calciatore, sì. Ma prima di tutto sono un uomo: come do battaglia a centrocampo, così faccio nella vita per le cose che contano realmente, mas allà de lo futbolistico, bel oltre il pallone che rotola. Mi ricordo il momento in cui il mio cervello ha fatto clic. Iniziai a leggere, a farmi domande, a guardare ciò che succedeva al lato della mia vita. Pensate a questo paradosso: vai a cena a casa di un amico, fumi uno spinello, risulti positivo e non trovi mai più una squadra. invece se picchi la tua compagna, le tiri giù tre denti con un pugno in bocca, ti mandano a casa, ti tengono ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 20 novembre 2020) Tuttosport intervista Leonardo Di Lorenzo, centrocampista del Club Atletico Temperley. Uno che fuori dal campo non perde occasione per condannare omofobia, violenza di genere e machismo. Parla del suo impegno sociale. «A un certo punto mi sono guardato allo specchio. Sono un calciatore, sì. Ma prima di tutto sono un uomo:do battaglia a centrocampo,faccio nella vita per le cose che contano realmente, mas allà de lo futbolistico, bel oltre il pallone che rotola. Mi ricordo il momento in cui il mio cervello ha fatto clic. Iniziai a leggere, a farmi domande, a guardare ciò che succedeva al lato della mia vita. Pensate a questo paradosso: vai a cena a casa di un amico, fumi uno spinello, risulti positivo e non trovi mai più una squadra. invece se picchi la tua compagna, le tiri giù tre denti con un pugno in bocca, ti mandano a casa, ti tengono ...

Di Lorenzo: "Maschilismo e ipocrisia, la rovina del calcio"

Il calcio è troppo macho, fanno bene le giocatrici a combattere chiedendo più rispetto. Guardate all'omosessualità: il mondo è pieno di calciatori gay, eppure in campo si sentono ancora espressioni ...

