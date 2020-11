“Grey’s Anatomy 17”: Meredith malata grave di Covid? (Di venerdì 20 novembre 2020) In Italia Grey’s Anatomy 17 arriva il 24 novembre. E si dovrebbe stare zitti con gli spoiler degli episodi già andati in onda negli Stati Uniti, ma nell’epoca dei social esiste forse un’arma contro le anticipazioni. Sicché, dopo la rivelazione che nella nuova stagione “torna” a splendere Derek Shepard (Patrick Dempsey), sebbene sotto forma di sogno, ecco la ragione del viaggione onirico di Meredith (Ellen Pompeo): la dottoressa è affetta da Covid. Grey's Anatomy sfoglia la gallery Nel mezzo di una pandemia, e con tutto il cast che ... Leggi su iodonna (Di venerdì 20 novembre 2020) In Italia Grey’s17 arriva il 24 novembre. E si dovrebbe stare zitti con gli spoiler degli episodi già andati in onda negli Stati Uniti, ma nell’epoca dei social esiste forse un’arma contro le anticipazioni. Sicché, dopo la rivelazione che nella nuova stagione “torna” a splendere Derek Shepard (Patrick Dempsey), sebbene sotto forma di sogno, ecco la ragione del viaggione onirico di(Ellen Pompeo): la dottoressa è affetta da. Grey'ssfoglia la gallery Nel mezzo di una pandemia, e con tutto il cast che ...

stockholm_soul : Ho guardato UNA sola puntata di Grey's Anatomy e ho già scritto una pagina di nuovi vocaboli. Questa voglia di dive… - ___paspeur___ : #GreysAnatomy Dopo aver finito la 16esima di Grey’s Anatomy ho delle riflessioni - Levi è entrato di diritto nella… - odiarsi : @louviiaa SCUSA MA TU SEGUI ANCHE GREY’S ANATOMY IO TI AMO - SerieTvserie : Nuova lunga pausa per Grey’s Anatomy che avrà una stagione più corta del solito, in questa stagione segnata dal Cov… - mihairottoilca_ : nulla che una nuova puntata di grey's anatomy non possa risolvere -

Ultime Notizie dalla rete : “Grey’s Anatomy Tanti auguri Chris O'Donnell: l'attore statunitense compie 50 anni. FOTO Sky Tg24