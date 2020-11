GF Vip: Urtis massaggia e cavalca Zorzi, la De Blanck “colpisce” (Di venerdì 20 novembre 2020) Tommaso Zorzi è triste ed è disteso sul letto a pancia sotto, Urtis a cavalcioni sopra e gli pratica il massaggio. Una scena divertentissima che i fan non possono non notare: le mutande di Tommaso sono bucate La contessa De Blanck vede la scena e le scappa la battuta: Giacomo e Tommaso compagni di merende. Una frase che, però, non piace ai fan che attaccano la contessa perché giudicano Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 20 novembre 2020) Tommasoè triste ed è disteso sul letto a pancia sotto,a cavalcioni sopra e gli pratica il massaggio. Una scena divertentissima che i fan non possono non notare: le mutande di Tommaso sono bucate La contessa Devede la scena e le scappa la battuta: Giacomo e Tommaso compagni di merende. Una frase che, però, non piace ai fan che attaccano la contessa perché giudicano Articolo completo: dal blog SoloDonna

