Francesco Totti guarito dal Covid: “Polmonite bilaterale, la febbre non scendeva” (Di venerdì 20 novembre 2020) L’ex Capitano della Roma, Francesco Totti, ha avuto il Covid-19. Ma solo ora ha raccontato i momenti difficili causati dal virus, soprattutto quando la diagnosi medica ha riscontrato una polmonite bilaterale per infezione da Sars Cov 2. È stata una doccia fredda per Francesco Totti che ha rischiato il ricovero in ospedale ma che – fortunatamente – la tempestività della diagnosi ha permesso all’ex Capitano di curarsi a casa. In questi 15 lunghi giorni laddove la febbre non scendeva e le forze diminuivano progressivamente, Francesco Totti ha potuto sentire – nonostante le distanze – la vicinanza di molti fan, amici e colleghi, i quali attraverso numerosi messaggi hanno incoraggiato l’ex Capitano a non mollare. Ed ecco che finalmente ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 20 novembre 2020) L’ex Capitano della Roma,, ha avuto il-19. Ma solo ora ha raccontato i momenti difficili causati dal virus, soprattutto quando la diagnosi medica ha riscontrato una polmoniteper infezione da Sars Cov 2. È stata una doccia fredda perche ha rischiato il ricovero in ospedale ma che – fortunatamente – la tempestività della diagnosi ha permesso all’ex Capitano di curarsi a casa. In questi 15 lunghi giorni laddove lanon scendeva e le forze diminuivano progressivamente,ha potuto sentire – nonostante le distanze – la vicinanza di molti fan, amici e colleghi, i quali attraverso numerosi messaggi hanno incoraggiato l’ex Capitano a non mollare. Ed ecco che finalmente ...

