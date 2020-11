Fitbit Versa 3 e Sense iniziano a ricevere Google Assistant e misurazione SpO2 (Di venerdì 20 novembre 2020) Sapevamo fin dal primo giorno dell’annuncio ufficiale che i Fitbit Versa 3 e Sense avrebbero presto o tardi ricevuto l’omologazione a Google Assistant, così da poter avere un’altra pregevole alternativa per quanto riguarda gli assistenti virtuali disponibili. Come riportato da ‘9to5Google.com‘, l’aggiornamento che stavamo aspettando è finalmente partito, in riferimento alla realese 5.1 di FitbitOS. Sarà possibile selezionare Google Assistant sui Fitbit Versa 3 e Sense attraverso l’app di gestione dei wereable, aggiungendosi ad Amazon Alexa, già disponibile per gli smartwatch dell’azienda. L’upgrade ha anche introdotto la misurazione della saturazione di ossigeno nel ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Sapevamo fin dal primo giorno dell’annuncio ufficiale che i3 eavrebbero presto o tardi ricevuto l’omologazione a, così da poter avere un’altra pregevole alternativa per quanto riguarda gli assistenti virtuali disponibili. Come riportato da ‘9to5.com‘, l’aggiornamento che stavamo aspettando è finalmente partito, in riferimento alla realese 5.1 diOS. Sarà possibile selezionaresui3 eattraverso l’app di gestione dei wereable, aggiungendosi ad Amazon Alexa, già disponibile per gli smartwatch dell’azienda. L’upgrade ha anche introdotto ladella saturazione di ossigeno nel ...

