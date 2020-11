Covid, Ruffini: 60% contribuenti ha continuato a pagare cartelle (Di venerdì 20 novembre 2020) Nonostante i provvedimenti deicisi dal governo "tanti contribuenti hanno preferito continuare a pagare i loro piani di rateizzazione, circa il 60% di quelli che li avevano in piedi". Lo ha riferito il direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, nel corso di un webinar promosso da Base Democratica. "E' stata una sopresa per chi non crede nell'onestà e nella lealtà degli italiani" ha aggiunto Ruffini "è stata una conferma invece per chi ci crede. Mi riservo uno spazietto tra quelli che hanno avuto una conferma". Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 20 novembre 2020) Nonostante i provvedimenti deicisi dal governo "tantihanno preferito continuare ai loro piani di rateizzazione, circa il 60% di quelli che li avevano in piedi". Lo ha riferito il direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria, nel corso di un webinar promosso da Base Democratica. "E' stata una sopresa per chi non crede nell'onestà e nella lealtà degli italiani" ha aggiunto"è stata una conferma invece per chi ci crede. Mi riservo uno spazietto tra quelli che hanno avuto una conferma".

foxyvol : RT @DataroomCorsera: Per supportare i cittadini sono stati elargiti diversi bonus. Ma chi stanno aiutando? @M_gabanelli e @FabioSavelli del… - Alessan50612358 : RT @DataroomCorsera: Per supportare i cittadini sono stati elargiti diversi bonus. Ma chi stanno aiutando? @M_gabanelli e @FabioSavelli del… - FabioSavelli : RT @DataroomCorsera: Per supportare i cittadini sono stati elargiti diversi bonus. Ma chi stanno aiutando? @M_gabanelli e @FabioSavelli del… - ETuitta : RT @DataroomCorsera: Per supportare i cittadini sono stati elargiti diversi bonus. Ma chi stanno aiutando? @M_gabanelli e @FabioSavelli del… - dariomasiero : RT @DataroomCorsera: Per supportare i cittadini sono stati elargiti diversi bonus. Ma chi stanno aiutando? @M_gabanelli e @FabioSavelli del… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ruffini Donati per l’ospedale in Fiera e mai utilizzati: Moncler chiede (e ottiene) la restituzione di 10 milioni da Regione Lombardia Open Calderone a Gualtieri, "Non applicare Isa per il 2020"

Roma, 19 nov. (Labitalia) - Non applicare gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per l'anno 2020. E' la richiesta contenuta nella lettera inviata dalla presidente del Consiglio nazionale d ...

Evasione, il nemico non è il contante

Evasione fiscale e debiti tributari: due zavorre che da troppo tempo trasciniamo. Le stime che vorrebbero misurare l’evasione fiscale si sprecano, spesso dando letteralmente i numeri: per definizione, ...

Roma, 19 nov. (Labitalia) - Non applicare gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per l'anno 2020. E' la richiesta contenuta nella lettera inviata dalla presidente del Consiglio nazionale d ...Evasione fiscale e debiti tributari: due zavorre che da troppo tempo trasciniamo. Le stime che vorrebbero misurare l’evasione fiscale si sprecano, spesso dando letteralmente i numeri: per definizione, ...