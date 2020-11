Covid, ordinanza di Speranza rinnova misure per sei Regioni (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) - Il Ministro della Salute, Roberto Speranza , ha firmato un'ordinanza, in vigore da oggi, con cui si rinnovano le misure relative alle Regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, ... Leggi su leggo (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) - Il Ministro della Salute, Roberto, ha firmato un', in vigore da oggi, con cui sino lerelative alleCalabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, ...

Agenzia_Ansa : Il ministro #Speranza ha firmato un'ordinanza che rinnova le misure per 6 regioni: Calabria, Lombardia, Piemonte, P… - Agenzia_Ansa : #Covid rinnovate le misure per le zone 'rosse' fino al 3 dicembre. Brusaferro: 'Non cantare vittoria perché Rt è an… - TgLa7 : #Covid, #Speranza firma ordinanza: rinnovate #misure per 6 #Regioni - Ruggero1991 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid rinnovate le misure per le zone 'rosse' fino al 3 dicembre. Brusaferro: 'Non cantare vittoria perché Rt è ancora s… - tralepagine : RT @Agenzia_Ansa: #Covid rinnovate le misure per le zone 'rosse' fino al 3 dicembre. Brusaferro: 'Non cantare vittoria perché Rt è ancora s… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ordinanza Covid, De Luca: 'Gli ispettori in Campania una cialtronata' Agenzia ANSA Emergenza Covid, Dairago piange la settima vittima dall’inizio della pandemia

Nei giorni scorsi in paese sono stati rilevati 27 nuovi casi di Covid-19, che portano il totale dei positivi 162. Quattro classi in isolamento alla scuola primaria ...

Bracigliano si aggiunge ai Comuni della Campania che manterranno chiuse le scuole fino alla scadenza del Docm

Scuole chiuse a Bracigliano fino al 3 dicembre: l'ordinanza. Sospensione delle attività didattiche in presenza, sia pubbliche che private ...

Nei giorni scorsi in paese sono stati rilevati 27 nuovi casi di Covid-19, che portano il totale dei positivi 162. Quattro classi in isolamento alla scuola primaria ...Scuole chiuse a Bracigliano fino al 3 dicembre: l'ordinanza. Sospensione delle attività didattiche in presenza, sia pubbliche che private ...