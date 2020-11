Andrea Orlando | Perché è giusto dialogare con Berlusconi

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 20 novembre 2020) Vicesegretario, lei è uno di quelli che più auspica il dialogo con Forza Italia. Diciamo le cose come stanno: l’obiettivo è un ingresso diin maggioranza? No, non è così. Noi non abbiamo rivolto un appello a Forza Italia, ma a tutte le opposizioni a collaborare. Appello che raccoglie l’invito del capo dello Stato e ed è imposto dalle drammatiche condizioni del paese. Questa semplice chiamata alla collaborazione ha fatto esplodere una contraddizione evidente nel centrodestra, su due questioni cruciali: pandemia e Europa. Proviamo ad andare nel concreto. Siccome è evidente che con Salvini vi mandate al diavolo quotidianamente, lei si aspetta chesi sieda al tavolo e, come dite voi, collabori a prescindere da Salvini? Cioè: Conte invita tutti, poi ne arriva uno solo. È così? Non ...