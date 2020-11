Vladimir Putin malato, tosse sospetta durante una videoconferenza (Di giovedì 19 novembre 2020) Vladimir Putin non ha potuto nascondere i continui attacchi di tosse. Molti sospettano che sia Covid, ma dal Governo tutto tace. durante una videoconferenza sul Covid-19, il presidente russo ha avuto una serie di attacchi di tosse che non sono passati di certo inosservati. Putin faticava a finire le frasi fino ad arrivare ad essere L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 19 novembre 2020)non ha potuto nascondere i continui attacchi di. Moltino che sia Covid, ma dal Governo tutto tace.unasul Covid-19, il presidente russo ha avuto una serie di attacchi diche non sono passati di certo inosservati.faticava a finire le frasi fino ad arrivare ad essere L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Prigionieri in Libia da oltre due mesi: che fine hanno fatto i 18 pescatori italiani - RicBattaglia : RT @Libero_official: #Israele fa incetta di dosi del #vaccino russo, nonostante gli attacchi a #Putin e i dubbi sul siero: perché per lo za… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Da Erdogan a Bolsonaro, passando per il presidente cinese Xi Jiping a quello russo Vladimir Putin, chi sono i 10 leader… - datecivoce : RT @cristinastag: @Corriere 'E anche se il filorusso Igor Dodon, suo avversario, ha annunciato di voler ricorrere alla magistratura contro… - cristinastag : @Corriere 'E anche se il filorusso Igor Dodon, suo avversario, ha annunciato di voler ricorrere alla magistratura c… -