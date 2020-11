Una Vita, anticipazioni 19 novembre: Emilio in partenza (Di giovedì 19 novembre 2020) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 19 novembre 2020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.15? Dopo le scuse di Cinta a Felicia e la telefonata della Pasamar a Ledesma, sentita da Camino, Emilio va a salutare la madre prima di andare in Argentina. Dopo le nozze Carmen e Ramon sono andati a vivere con Antonito e Lolita per richiesta di quest’ultima. La moglie di Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 19 novembre 2020)“Una”, puntata del 192020. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.15? Dopo le scuse di Cinta a Felicia e la telefonata della Pasamar a Ledesma, sentita da Camino,va a salutare la madre prima di andare in Argentina. Dopo le nozze Carmen e Ramon sono andati a vivere con Antonito e Lolita per richiesta di quest’ultima. La moglie di Articolo completo: dal blog SoloDonna

