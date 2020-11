Sostenibilità | Cresco Award premia i Comuni

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 novembre 2020) Roma, 19 nov. - (Adnkronos) - Malegno, Montegiordano, Terre Roveresche, Canicattì, Cesena e Torino sono ivincitori quest'anno del- Città sostenibili, il contest promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con Anci (Associazione NazionaleItaliani) e con il patrocinio della Commissione Europea e del ministero dell'Ambiente, chel'impegno deiitaliani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu. I premi, assegnati da una Giuria indipendente presieduta dal rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta, sono stati assegnati oggi nel corso di un evento digitale tenutosi nell'ambito della 37esima assemblea annuale dell'Anci. Per il quinto anno consecutivo...