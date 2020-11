Rivaldo | “Il Barcellona non può più permettersi di tenere Messi”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 19 novembre 2020) Come un fulmine a ciel sereno,spara la bomba e allontana, secondo la sua personale opinione, Messi dal. Il fuoriclasse argentino, mai stato vicino all'addio come nello scorso agosto, potrebbe ancora dire addio alla casa madre catalana.LE PAROLE DIcaption id="attachment 1041433" align="alignnone" width="1024" Messi (getty images)/caption«Non riesco a immaginarmi il nuovo direttivo dei catalani in grado di convincerlo a fare un passo indietro circa la sua decisione - spiega-, considerando che il Barça non ha grandi risorse perdi trattenerlo. E Messi avrà offerte migliori e molto importanti da parte di altre squadre. A questo aggiungiamo che ildovrà apporre dei tagli salariali, oltre al fatto che Messi aveva già espresso il ...