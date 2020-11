Quando Tallini «riportava lo stato» a San Luca con Salvini

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 19 novembre 2020) L’accusa è quella di concorso esterno in associazione mafiosa e scambio elettorale politico mafioso. Domenicoè il presidente del Consiglio Regionale in Calabria ed èposto agli arresti domiciliari. In quota Forza Italia, la sua vicenda aggiunge altre preoccupazioni a una regione che – in piena emergenza sanitaria – sta già affrontando numerosi problemi legati al commissariamento di quel settore del servizio pubblico. Per Domenicosi sospettano intrecci con la cosca Grande Aracri della ‘Ndrangheta. Eppure, sulla carta, Domenicodiceva di combattere la criminalità organizzata e pubblicizzava – soprattutto attraverso i siti di news locali – le sue iniziative in tal senso. LEGGI ANCHE >propone il commissario in Calabria, ma lui non lo sa...