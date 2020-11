Paolo Scaroni: “Difficile per il calcio chiedere i ristori come albergatori e tassisti” (Di giovedì 19 novembre 2020) Il presidente del Milan, Paolo Scaroni ha parlato in una intervista all’osservatorio economico e sociale Riparte l’Italia. “Vedo piuttosto difficile per il mondo del calcio chiedere quei ristori che chiedono gli albergatori, piuttosto che i tassisti, perché concedere ristori a società che pagano stipendi milionari mi sembra improponibile – ha commentato Scaroni che poi ha aggiunto – Il mondo del calcio si trova quindi ad avere un bisogno reale di ristori, ma nello stesso tempo è nell’impossibilità di chiederli. La verità è che quanto prima usciamo da questa crisi sanitaria, tanto meglio sarà anche per il mondo del calcio”. ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 novembre 2020) Il presidente del Milan,ha parlato in una intervista all’osservatorio economico e sociale Riparte l’Italia. “Vedo piuttosto difficile per il mondo delqueiche chiedono gli, piuttosto che i tassisti, perché concederea società che pagano stipendi milionari mi sembra improponibile – ha commentatoche poi ha aggiunto – Il mondo delsi trova quindi ad avere un bisogno reale di, ma nello stesso tempo è nell’impossibilità di chiederli. La verità è che quanto prima usciamo da questa crisi sanitaria, tanto meglio sarà anche per il mondo del”. ...

