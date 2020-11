Noi Campani: “Bene intervento di Piero De Luca a sostegno della candidatura di Mastella” (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Ringraziamo ancora una volta l’onorevole Piero De Luca, autorevole dirigente nazionale del Pd, che ha nuovamente riconosciuto la qualità dell’impegno amministrativo del sindaco Mastella, sollecitando il centrosinistra compatto a sostenerlo”. Così il segretario provinciale di Noi Campani, Molly Chiusolo, e il presidente provinciale Domenico Parisi, a proposito dell’intervento del parlamentare democratico su Il Corriere del Mezzogiorno di oggi. “Il nostro impegno, così come auspicato dall’onorevole De Luca, è allestire una coalizione che ricalchi quella vincente regionale con un valido programma condiviso che, proseguendo l’ottimo lavoro svolto finora, dia adeguate risposte alla collettività”, proseguono i dirigenti del movimento di Mastella che concludono: ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Ringraziamo ancora una volta l’onorevoleDe, autorevole dirigente nazionale del Pd, che ha nuovamente riconosciuto la qualità dell’impegno amministrativo del sindaco Mastella, sollecitando il centrosinistra compatto a sostenerlo”. Così il segretario provinciale di Noi, Molly Chiusolo, e il presidente provinciale Domenico Parisi, a proposito dell’del parlamentare democratico su Il Corriere del Mezzogiorno di oggi. “Il nostro impegno, così come auspicato dall’onorevole De, è allestire una coalizione che ricalchi quella vincente regionale con un valido programma condiviso che, proseguendo l’ottimo lavoro svolto finora, dia adeguate risposte alla collettività”, proseguono i dirigenti del movimento di Mastella che concludono: ...

grotondi : @Fabioraja @LoreCostanza @matteosalvinimi @forza_italia @berlusconi Non offendo i calabresi,ma alcuni (pochi) che s… - ilCiriaco : #Irpinia Assenza medici di base a Tufo e Torrioni, Iodice (Noi Campani) interroga De Luca - irpinia24 : Sanità, Iodice (Noi Campani): Interroga De Luca su assenza medico di base Tufo e Torrioni - gioquare : @MariaRo99325323 @frido1962 Credo che non ci si potesse aspettare molto da chi ha avuto 200 morti, 'Eroi, Eroi, Ero… - Cherryflea : @Anna50732053 @LegaSalvini @matteosalvinimi #49milioni di volte noi campani ti diciamo in coro: trasferisciti da Fo… -