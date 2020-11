Mercato LoL: Rekkles lascia i Fnatic dopo 8 anni! (Di giovedì 19 novembre 2020) Mercato di LoL: Martin “Rekkles” Larsson non farà parte del team Fnatic per la prossima stagione Risale a poche ore fa la notizia che ha sconvolto il panorama europeo di League of Legends. dopo 8 anni e quasi 600 game, le strade di Rekkles e dei Fnatic si divideranno, una notizia bomba per gli appassionati del Mercato di LoL. Ad annunciarlo è stato lo stesso team britannico sul proprio sito ufficiale. La rivelazione non stupisce del tutto, visto che il tiratore svedese non aveva ancora firmato il nuovo contratto, dichiarando di voler esplorare tutte le opportunità a sua disposizione. I fan arancio-neri però contavano sul suo senso di appartenenza alla squadra, che era ormai diventata la sua seconda famiglia Grande interrogativo nel Mercato di LoL: i ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 19 novembre 2020)di LoL: Martin “” Larsson non farà parte del teamper la prossima stagione Risale a poche ore fa la notizia che ha sconvolto il panorama europeo di League of Legends.8 anni e quasi 600 game, le strade die deisi divideranno, una notizia bomba per gli appassionati deldi LoL. Ad annunciarlo è stato lo stesso team britannico sul proprio sito ufficiale. La rivelazione non stupisce del tutto, visto che il tiratore svedese non aveva ancora firmato il nuovo contratto, dichiarando di voler esplorare tutte le opportunità a sua disposizione. I fan arancio-neri però contavano sul suo senso di appartenenza alla squadra, che era ormai diventata la sua seconda famiglia Grande interrogativo neldi LoL: i ...

Mercato di LoL: Martin "Rekkles" Larsson non farà parte del team Fnatic per la prossima stagione, i primi rumors sul suo futuro.

