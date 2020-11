Legge di Bilancio, 25 ore di formazione obbligatoria per docenti impegnati in classi con alunni con disabilità (Di giovedì 19 novembre 2020) Nella Legge di Bilancio approvata definitivamente dal Governo si prevede un incremento di 10 milioni di euro del fondo destinato alla formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 19 novembre 2020) Nelladiapprovata definitivamente dal Governo si prevede un incremento di 10 milioni di euro del fondo destinato alladel personale docente impegnato nelleconcon. L'articolo .

