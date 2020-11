Lega Pro | Ghirelli dice la sua su Trapani e Livorno ma qualcosa non torna Ci faccia capire meglio…

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 19 novembre 2020) Francesco, presidente dellaPro, è intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio per affrontare diversi argomenti scottanti visto che il calcio della terza serie subisce più di tutto il mondo professionistico gli effetti negativi del Covid: "Il mare oggi è tempestoso, ma c'è la volontà di andare in porto prevalentemente stando nelle pieghe del paese e muovendoci come stelle polari, da riferimento. Siamo in una situazione di grande fatica finanziaria, organizzativa e psicologica, ma noi svolgiamo un ruolo sociale, e consentire di avere una partita può dare una mano e un minimo di sollievo al paese".Ad oggi state ricevendo le risposte attese dal Governo?"In mezzo al mare ci sono parecchi iceberg, c'è una situazione del paese di preoccupazione sull'esistenza, sul lavoro e sulla prospettiva. Ci sono aziende, fabbriche, ...