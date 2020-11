Latina | violazione di domicilio e violenza sessuale | in carcere un 31enne

(Di giovedì 19 novembre 2020) Nella mattinata del 18 novembre 2020 i militari della Stazione Carabinieri dinotificavano a T.A, classe 1989, residente a, un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Lecce poiché responsabile dei reati didi. Lo stesso, che si trovava agli arresti domiciliari per il medesimo reato, è stato accompagnato indovendo scontare la pena di anni 5 e mesi 3 di reclusione. Leggi anche: Choc a Cisterna: arrestato per lesioni personali econtro l’ex compagna un giovane di 25 anni su Il Corriere della Città.

