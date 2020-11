La lezione online in cui il professore dice che «non ci possono essere giudici donne» (Di giovedì 19 novembre 2020) Donato Mitola ha mostrato ai suoi studenti una slide nel corso di una lezione online tenuta nell’ambito del corso di laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Bari: «giudici donne – si legge nella slide – non dovrebbero esserci, perché giudicare significa essere imparziali». Avete letto bene. È questa la frase cardine di una lezione di bioetica e filosofia morale, un insegnamento che si svolge nell’ambito del corso di laurea in Medicina e che, a causa dell’emergenza sanitaria, ha visto le sue lezioni proseguire in teledidattica. LEGGI ANCHE > Anche nello smartworking c’è discriminazione di genere giudici donne inadeguate, la tele-lezione all’università di Bari Un’affermazione del genere si commenta da sé. Facciamo anche ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 19 novembre 2020) Donato Mitola ha mostrato ai suoi studenti una slide nel corso di unatenuta nell’ambito del corso di laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Bari: «– si legge nella slide – non dovrebbero esserci, perché giudicare significaimparziali». Avete letto bene. È questa la frase cardine di unadi bioetica e filosofia morale, un insegnamento che si svolge nell’ambito del corso di laurea in Medicina e che, a causa dell’emergenza sanitaria, ha visto le sue lezioni proseguire in teledidattica. LEGGI ANCHE > Anche nello smartworking c’è discriminazione di genereinadeguate, la tele-all’università di Bari Un’affermazione del genere si commenta da sé. Facciamo anche ...

