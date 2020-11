Inghilterra, bambina di due anni muore all’asilo soffocata da un pezzo di salsiccia (Di giovedì 19 novembre 2020) Tragedia in Inghilterra, dove una bambina di due anni è morta soffocata mentre mangiava una salsiccia. Il drammatico episodio è avvenuto all’asilo nido Mini Learners a Radlett, città nella contea dell’Hertfordshire. Purtroppo il pezzo di carne le è andato di traverso, e nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per la piccola non c’è stato nulla da fare. Sul posto infatti è prontamente giunta un’ambulanza. Trasferita d’urgenza al St Mary’s Hospital, Sadie Salt ha trascorso due giorni ricoverata nel reparto di terapia intensiva prima che le sue condizioni peggiorassero ulteriormente. Il decesso è avvenuto lo scorso 14 novembre. Ora la famiglia della bimba chiede che venga fatta giustizia, ritenendo sia inammissibile che all’asilo vengano dati cibi ... Leggi su tpi (Di giovedì 19 novembre 2020) Tragedia in, dove unadi dueè mortamentre mangiava una. Il drammatico episodio è avvenutonido Mini Learners a Radlett, città nella contea dell’Hertfordshire. Purtroppo ildi carne le è andato di traverso, e nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per la piccola non c’è stato nulla da fare. Sul posto infatti è prontamente giunta un’ambulanza. Trasferita d’urgenza al St Mary’s Hospital, Sadie Salt ha trascorso due giorni ricoverata nel reparto di terapia intensiva prima che le sue condizioni peggiorassero ulteriormente. Il decesso è avvenuto lo scorso 14 novembre. Ora la famiglia della bimba chiede che venga fatta giustizia, ritenendo sia inammissibile chevengano dati cibi ...

