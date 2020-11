Grande Fratello Vip | cattivi odori dalla camera di Patrizia De Blanck | “mi veniva da vomitare | è puzza di me**a”

Leggi su trendit

(Di giovedì 19 novembre 2020) Da qualche tempo a questa parte, alVip tira una brutta aria. Letteralmente. Non solo per i continui dissapori tra i concorrenti, in modo particolare per i litigi tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma, l’incertezza di Pierpaolo Pretelli, o l’insofferenza di alcuni verso Dayane Mello; negli ultimi giorni, infatti, uno dei temi scottanti al centro delle discussioni tra i ragazzi della casa è ladella contessa dove si respirerebbe un odore fetido. Non è certa la provenienza di questa “nube tossica” che avvolge il perimetro della stanza in cui dormeDe, ma ciò che è sicuro è lanauseabonda che sta mettendo a disagio l’intera casa delVip. Eccetto la contessa che pare non notarla ...